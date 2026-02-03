Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Уроженка Омска представит Россию на «Мисс Европа-2026»

Спортсменка Гнедина представит Россию на конкурсе «Мисс Европа-2026»
Пресс-служба Ксении Гнединой

Уроженка Омска Ксения Гнедина отправится в Ливан, чтобы представить Россию на конкурсе «Мисс Европа-2026». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе девушки.

Гнедина окончила высшее телевизионное образование МГУ, свободно владеет английским языком, занимается благотворительностью, а имеет звание мастера спорта по большому теннису. На конкурсе в Ливане она представит национальный костюм «Держава России».

Национальный костюм Гнединой весит девять килограммов. Он состоит из двух частей, а его шлейф сделан в цветах российского триколора. Этим платьем конкурсантка от России хочет показать всю красоту соотечественниц. Наряд является ручной работой российского дизайнера.

«Это очень красивый костюм, я делаю на него большие ставки. Надеюсь, что жюри отметит мою подготовку, а главное — широту души российского народа. Образ шикарный, фотографии появятся на самом финале конкурса», — поделилась уроженка Омска.

Ранее Лариса Долина впервые после скандала отменила региональный концерт.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!