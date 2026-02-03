Уроженка Омска представит Россию на «Мисс Европа-2026»

Уроженка Омска Ксения Гнедина отправится в Ливан, чтобы представить Россию на конкурсе «Мисс Европа-2026». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе девушки.

Гнедина окончила высшее телевизионное образование МГУ, свободно владеет английским языком, занимается благотворительностью, а имеет звание мастера спорта по большому теннису. На конкурсе в Ливане она представит национальный костюм «Держава России».

Национальный костюм Гнединой весит девять килограммов. Он состоит из двух частей, а его шлейф сделан в цветах российского триколора. Этим платьем конкурсантка от России хочет показать всю красоту соотечественниц. Наряд является ручной работой российского дизайнера.

«Это очень красивый костюм, я делаю на него большие ставки. Надеюсь, что жюри отметит мою подготовку, а главное — широту души российского народа. Образ шикарный, фотографии появятся на самом финале конкурса», — поделилась уроженка Омска.

