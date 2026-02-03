90-летняя учительница попала в Книгу рекордов Гиннесса

В США 90-летняя учительница английского языка Беверли Ханнетт-Прайс из штата Мичиган была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную карьеру преподавателя языков среди женщин — 67 лет работы в классе, пишет UPI.

Ханнетт-Прайс преподает английский язык в Detroit Country Day School. Сертификат рекорда ей вручили в понедельник во время неожиданного школьного собрания, организованного в ее честь.

На церемонии выступил актер Кортни Б. Вэнс, лауреат премий «Тони» и «Эмми», который ранее был учеником Ханнетт-Прайс. Он отметил, что именно учительница научила его формулировать мысли и писать тексты, благодаря чему они поддерживают связь до сих пор.

Беверли начала преподавательскую карьеру в 1958 году. Среди ее бывших учеников также числятся актер Робин Уильямс и бывший генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер.

Выступая на церемонии, Ханнетт-Прайс заявила, что не планирует уходить на пенсию.

«Я люблю эту школу. Я люблю преподавать», — сказала она.

