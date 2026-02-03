Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

90-летняя учительница попала в Книгу рекордов Гиннесса

В США 90-летняя учительница английского языка попала в Книгу рекордов Гиннесса
Click On Detroit | Local 4 | WDIV/YouTube

В США 90-летняя учительница английского языка Беверли Ханнетт-Прайс из штата Мичиган была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную карьеру преподавателя языков среди женщин — 67 лет работы в классе, пишет UPI.

Ханнетт-Прайс преподает английский язык в Detroit Country Day School. Сертификат рекорда ей вручили в понедельник во время неожиданного школьного собрания, организованного в ее честь.

На церемонии выступил актер Кортни Б. Вэнс, лауреат премий «Тони» и «Эмми», который ранее был учеником Ханнетт-Прайс. Он отметил, что именно учительница научила его формулировать мысли и писать тексты, благодаря чему они поддерживают связь до сих пор.

Беверли начала преподавательскую карьеру в 1958 году. Среди ее бывших учеников также числятся актер Робин Уильямс и бывший генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер.

Выступая на церемонии, Ханнетт-Прайс заявила, что не планирует уходить на пенсию.

«Я люблю эту школу. Я люблю преподавать», — сказала она.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса, пробежав полумарафон в 137 футболках.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!