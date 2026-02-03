Омбудсмен рассказала, что нужно делать, чтобы дети не матерились

Омбудсмен Ярославская призвала читать детям сказки, чтобы они не матерились

Чтобы дети не матерились, необходимо в одно время бороться с матом, а также популяризировать литературу и русскую литературу, читать детям сказки. Об этом в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает РИА Новости.

Эксперт отметила, что взрослые перестали читать детям сказки. В связи с этим начинает оскудевать русская культура, речь, а язык «становится бедным».

«Нужно одновременно бороться против мата и популяризировать русскую культуру, литературу, классику. Развитие русской речи – это одновременно профилактика мата», — сказала она.

Ярославская призвала озадачиться и школам. По ее мнению, бороться и запрещать — это длинный путь, поскольку «чем сильнее запрет, тем больше сопротивление, нужна альтернатива.

Специалист назвала матерщину «болезнью, которой заражаются дети» и подчеркнула, что надо работать со всем обществом.

«Чтобы вылечить болезнь, сначала нужно поставить диагноз. Диагноз — когда мы признаем, что эта болезнь есть. Сейчас сталкиваемся с тем, что очень многие не видят в этом ничего страшного. Это действительно страшно», — заключила омбудсмен.

