Женщину заставили прилюдно раздеться до бюстгальтера в аэропорту Калининграда

В Калининграде женщину во время досмотра в аэропорту заставили прилюдно раздеться до бюстгальтера. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Инцидент произошел 25 января. Сотрудники службы безопасности аэропорта Храброво попросили пассажирку снять джемпер с капюшоном, приняв его за верхнюю одежду — женщина объяснила, что под ним у нее ничего нет. В ответ ей предложили накинуть другую вещь, однако сменной одежды у пассажирки не оказалось.

На контроле заявили, что без снятия кофты и ее размещения на ленте досмотра женщина не сможет вылететь. В результате ей пришлось раздеться и остаться в бюстгальтере перед другими пассажирами. Женщина отметила, что при обратном вылете из Шереметьево подобных требований не возникло, сотрудники ограничились лишь более тщательным досмотром одежды.

После случившегося женщина подала жалобу в аэропорт Храброво. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что извинились перед пассажиркой — поведение инспектора признали некорректным и отстранили ее от проверки пассажиров. С остальными сотрудниками провели инструктаж о правилах поведения в нестандартных ситуациях при досмотре.

