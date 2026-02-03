В США посоветовали Трампу «держаться» за ДСНВ

Президенту США Дональду Трампу стоит держаться за уже существующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чем пытаться заключить более выгодное соглашение. Об этом в разговоре с The Guardian заявила директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

Эксперт прокомментировала слова Трампа о том, что если срок действия договора истечет, то США сможет заключить с РФ «более выгодное соглашение». По ее словам, Трамп пытается «выдать желаемое за действительное».

«Если администрация Трампа думает, что заключить новый, «лучший» договор после истечения срока действия этого будет легко, она ошибается. <…> Трамп, возможно, и является мастером заключения сделок, но в данном случае ему было бы лучше еще немного подержаться за существующее соглашение, прежде чем пытаться заключить что-то лучшее», — подчеркнула она.

Также эксперт отметила, что соглашение с Россией является «необходимым условием» для того, чтобы Китай также согласился на контроль за ядерным оружием.

Действие договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ждет ответа из Вашингтона. Также 3 февраля Песков подчеркнул, что истечение действия договора плохо скажется на стратегической безопасности.

2 февраля газета The Financial Times сообщила, что Трамп хочет сохранить паритет по ядерному оружию с Россией и хочет включить в переговоры Китай. При этом в сентябре президент России Владимир Путин говорил, что Россия намерена сохранить статус-кво и в течение года после прекращения действия договора готова его соблюдать.

