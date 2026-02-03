Директор Долиной рассказал о переносе концерта певицы в Брянске

Директор Долиной Пудовкин сообщил, что концерт в Брянске и Обнинске перенесут

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС объяснил причину отмены концертов в Обнинске и Брянске.

По словам Пудовкина, отмена произошла из-за технического вопроса, связанного с изменением графика Долиной. Выступления в Обнинске и Брянске перенесут. Первый пройдет 14 ноября вместо 8 марта, а второй — 15 ноября вместо 9 марта.

Telegram-канал Mash утверждал, что гастроли пришлось отменить якобы из-за низких продаж билетов — 10%.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. 1 февраля Долина сообщила, что снимает жилье.

Ранее Борисова отказалась верить в отсутствие квартир у Долиной.