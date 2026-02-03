Двое мужчин устроили рыбалку в морском аквариуме и попали под суд

The Mirror: в США две мужчин попали под суд из-за рыбалки в морском аквариуме

Двое жителей США незаконно проникли на территорию морского аквариума во Флориде ради рыбалки, выловили редкую рыбу и попали под суд. Об этом сообщает The Mirror.

20-летний Кристофер Смит и 25-летний Деррик Вивиан пробрались в аквариум Florida Keys Aquarium Encounters. Они выловили из воды тарпона длиной около 140 сантиметров и вытащили его из воды ради селфи. Стоимость особи специалисты оценивают в 7 тысяч долларов.

По законам штата Флорида, извлечение из воды тарпона такого размера запрещено. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в краже со взломом и незаконном вылове.

До этого браконьера, наловившего рыбы на 800 тысяч рублей, поймали в Красноярском крае. 65-летнего местного жителя заметили на Енисее, он забирал большой улов рыбы с помощью снегохода и саней. Пенсионер признался стражам порядка в незаконном вылове и показал, где установил сети.

