Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что действия американского финансиста Джеффри Эпштейна могли быть организованы Россией вслед за британскими таблоидами, которые уже «преподнесли эту чушь, как возможный факт». Об этом «Газете.Ru» депутат Госдумы, политолог Константин Затулин.

«Я до последнего продолжал считать Дональда Туска серьезным политическим деятелем, но видимо даже солидные когда-то политики начинают сходить с ума на почве русофобии. То, что Туск заявил по поводу связи дела Эпштейна с Россией — это лишь повтор той чуши, что уже описали британские таблоиды», — сказал депутат.

По его мнению, западные СМИ начали публиковать информацию о якобы существующих связях между Россией и Эпштейном, чтобы переключить внимание внутренней аудитории, и отвлечь от того, сколько членов королевской семьи или британского правительства упоминаются в бумагах Эпштейна.

«Чтобы смыть грехи перед внутренней аудиторией, было решено придумать версию, по которой все непотребства Эпштейна связаны с хитроумным заговором Кремля. Подобные предположения выглядят просто смешно, но я желаю успеха разоблачителям в Польше, которые очевидно гораздо мудрее и прозорливее, чем кто бы то ни был», — заключил Затулин.

Премьер-министр Польши заявил, что в стране растут подозрения, что действия американского финансиста Джеффри Эпштейна могли быть организованы Россией. Туск допустил, что польские власти могут попросить международных партнеров сотрудничать с ними в расследовании дела Эпштейна и потенциальной причастности России.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн получал «инвестиционное предложение» по Украине.