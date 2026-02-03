Размер шрифта
Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге заключен под стражу

В Петербурге суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве мальчика

Мужчина, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге, отправлен в СИЗО. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский районный суд города рассмотрел ходатайство следствия и заключил под стражу обвиняемого в убийстве ребенка. Петр Жилкин будет находиться в СИЗО до 31 марта. В ходе судебного заседания он признал свою вину.

По данным следствия, обвиняемый уговорил мальчика сесть к нему в машину на парковке у гипермаркета на Таллинском шоссе, после чего ударил ребенка по голове, от полученной травмы мальчик скончался. Злоумышленник вывез несовершеннолетнего в Ломоносовский район Ленинградской области. Тело ребенка, руки и ноги которого были связаны скотчем, обнаружили в водоеме на территории Ломоносовского района Ленобласти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее похищенный и убитый под Петербургом мальчик никогда не учился в школе.
 
