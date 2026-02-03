Macan выпрыгнул с самолета и обратился к возлюбленной

Модель Мотина опубликовала новое видео с Macan из армии

mariamotina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возлюбленная рэпера Macan, модель Мария Мотина, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новыми кадрами с артистом из армии.

Мотина записала ролик, где порассуждала о «настоящих мужчинах». Так, по ее словам, мальчик оправдывает занятостью, когда не отвечает на сообщение, мужчина готов написать в любой ситуации. Модель показала видео, в котором Macan записал ей видеообращение после прыжка с самолета.

«Как ты, жизнь моя?» — говорит в ролике рэпер.

20 декабря Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) принял военную присягу во время прохождения срочной службы. В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

В Росгвардии добавили, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.

В январе Macan отметил крещенские купания в армии. Певец окунулся в ледяную воду и покрестился. Он искупался в проруби вместе с сослуживцами Росгвардии.

Ранее первый бой Macan в элитном спецназе Росгвардии попал на видео.