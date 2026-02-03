Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Фото

Умерла советская ведущая и «мама КВН» Светлана Жильцова

Шпионка и разлучница: 10 лучших ролей Айлы Фишер
«Уже не просто Макс, а Pro Max»: как менялся Максим Галкин
Полуголый Бибер и протест против Трампа. Как прошла церемония «Грэмми»
Маникюр Никки Минаж и Венецианский карнавал: 13 главных фото недели

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Заслуженной артистке РСФСР было 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил ее сын Иван. Артистку похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище.

Светлана Жильцова — одна из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Она была в числе первых ведущих игры КВН, вместе с Александром Масляковым она работала в программе до 1972 года. За это ее прозвали в СМИ «мамой КВН».

Карьера Жильцовой на Центральном телевидении началась случайно: незадолго до прямого эфира детского спортивного праздника понадобилась срочная замена ведущей. Жильцову оперативно направили на трансляцию в «Лужники», и эфир прошел успешно. После этого ей доверили вести детские, молодежные и музыкальные программы.

Зрители помнят артистку по многим рейтинговым передачам своего времени: она вела «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Песню года», передачу «Веселые нотки», тележурнал «Пионер», а также участвовала в «Голубом огоньке», «Утренней почте» и музыкальных концертах.

В 1993 году Светлана Жильцова ушла из эфира и позже преподавала в Высшей национальной школе телевидения.

Советский и российский диктор Владимир Березин вспомнил, как Жильцова рассказала ему о намерении уйти с экранов:

«Однажды приходит, говорит: «Володя, я буду уходить». Я говорю, как, что, вас что-нибудь не устраивает, что-нибудь, что нужно для вас сделать, помочь, зарплата, хоть один раз в неделю приходите. Вы — живая легенда. Она сказала: «Потому что я в жизни, я в профессии успела сделать все, ни о чем не жалею. Все попробовала. Я, знаете, чего не успела? В это время я не успела пожить простой обычной жизнью. Я всегда жила жизнью человека на экране. Я хочу поехать на дачу, посадить цветы, землянику. Приезжайте ко мне, чай будем пить».

По словам Березина, она говорила ему, что хочет уйти на пике карьеры: «Я хочу уйти тогда, когда люди сожалеют о том, что я ухожу из профессии, а не тогда, когда люди меня жалеют, что я уже за последнее цепляюсь всем, чем только можно зацепиться».

Какой была Светлана Жильцова — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!