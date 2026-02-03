Умерла советская ведущая и «мама КВН» Светлана Жильцова

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Заслуженной артистке РСФСР было 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил ее сын Иван. Артистку похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище.

Светлана Жильцова — одна из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Она была в числе первых ведущих игры КВН, вместе с Александром Масляковым она работала в программе до 1972 года. За это ее прозвали в СМИ «мамой КВН».

Карьера Жильцовой на Центральном телевидении началась случайно: незадолго до прямого эфира детского спортивного праздника понадобилась срочная замена ведущей. Жильцову оперативно направили на трансляцию в «Лужники», и эфир прошел успешно. После этого ей доверили вести детские, молодежные и музыкальные программы.

Зрители помнят артистку по многим рейтинговым передачам своего времени: она вела «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Песню года», передачу «Веселые нотки», тележурнал «Пионер», а также участвовала в «Голубом огоньке», «Утренней почте» и музыкальных концертах.

В 1993 году Светлана Жильцова ушла из эфира и позже преподавала в Высшей национальной школе телевидения.

Советский и российский диктор Владимир Березин вспомнил, как Жильцова рассказала ему о намерении уйти с экранов:

«Однажды приходит, говорит: «Володя, я буду уходить». Я говорю, как, что, вас что-нибудь не устраивает, что-нибудь, что нужно для вас сделать, помочь, зарплата, хоть один раз в неделю приходите. Вы — живая легенда. Она сказала: «Потому что я в жизни, я в профессии успела сделать все, ни о чем не жалею. Все попробовала. Я, знаете, чего не успела? В это время я не успела пожить простой обычной жизнью. Я всегда жила жизнью человека на экране. Я хочу поехать на дачу, посадить цветы, землянику. Приезжайте ко мне, чай будем пить».

По словам Березина, она говорила ему, что хочет уйти на пике карьеры: «Я хочу уйти тогда, когда люди сожалеют о том, что я ухожу из профессии, а не тогда, когда люди меня жалеют, что я уже за последнее цепляюсь всем, чем только можно зацепиться».

Какой была Светлана Жильцова — в галерее «Газеты.Ru».