Премьер Польши пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна

Премьер Польши Туск: для связанных с Эпштейном людей есть особое место в аду

Для людей, связанных с преступлениями финансиста Джеффри Эпштейна, есть «особое место в аду». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«В аду есть особое место для тех, кто принимал участие, для тех, кто молчал, и для тех, кто пытался это скрыть», — написал политик.

Туск подчеркнул, что польское правительство и спецслужбы страны сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к скандалу Эпштейна. Премьер-министр не исключил, что может обратиться к США с просьбой обнародовать нераскрытые документы, которые могут касаться потенциальных польских жертв.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что западные спецслужбы не знали о «чудовищной» многолетней работе Эпштейна по развращению людей и шантажу. По ее мнению, подобные события не могли не стать объектом пристального наблюдения.

Эпштейна обвинили в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. Установлено, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке и на частный остров десятки девушек. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в камере, спасти его не удалось.

