В Узбекистане выступила российская фолк-группа

Российская группа Ay Yola выступила в Ташкенте
ayyola.music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фолк-группа Ay Yola провела концерт в Узбекистане. Об этом сообщает издание kulturomania.ru.

Выступление прошло на церемонии награждения Национальной премией в области культуры и искусства «Звезды Нового Узбекистана» в Ташкенте. Первый заместитель министра культуры Республики Узбекистан Авазхон Таджиханов вручил группе нагрудный знак «За преданность культуре и искусству».

Музыканты группы назвали большой честью и ответственностью участие в данном мероприятии.

«Музыка — это единственный язык, который не требует перевода. Культура и искусство — это то, что укрепляет общение между людьми, между народами», — заявили участники группы Ay Yola.

Ay Yola — трио из Уфы, где вместе выступают отец и дочь Руслан и Адель Шайхитдиновы, а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Их песня Homay, исполненная на башкирском языке, стала мировым хитом в начале апреля. В частности, композиция заняла первое место в музыкальном чарте Apple Music на Украине.

В январе солист группы Ay Yola Ринат Рамазанов попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Музыканта обвиняют в «пропаганде» и «покушении» на территориальную целостность Украины.

Ранее в базу «Миротворца» попал рэпер OG Buda.
 
