Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

Глава МИД Франции Барро рассказал, как избежать войны в Европе

Министр Барро: чтобы избежать войны, Европе нужно быть сильной
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Чтобы избежать войны в Европе, ЕС должен «быть сильным». Об этом в интервью La Depeche заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Всё очень просто: чтобы избежать войны, нужно быть сильным. Слабость делает тебя жертвой. В условиях жестокости в мире, масштабного перевооружения России, усиления терроризма и угрозы распространения ядерного оружия, в которой иранский режим и Северная Корея играют ключевую роль, у нас нет иного выбора, кроме как перевооружиться, чтобы сдержать любую угрозу и сохранить условия для мира», — сказал Барро.

По его словам, Франция на протяжении десяти лет выступала за то, чтобы Европа сама могла обеспечить свою безопасность. И «хотя до полного решения проблемы еще далеко, реальный прогресс уже достигнут». Барро подчеркнул, что Европе удалось «на национальном уровне» удвоить военные расходы, «чтобы избежать зависимости от хищнических аппетитов империй».

В декабре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай войны с Россией. При этом российские власти говорили о готовности письменно зафиксировать обязательство не нападать на ЕС и НАТО, а президент России Владимир Путин называл высказывания о «мнимой российской угрозе» странам ЕС «бредом и ложью».

В феврале замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что Франция и Великобритания стоят во главе партии войны, которая задает тон в Европе. Также в январе глава российского МИДа заявил, что Евросоюз заинтересован в подготовке к войне против России.

Ранее в Европе рассказали, что остановит третью мировую войну.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!