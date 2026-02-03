Чтобы избежать войны в Европе, ЕС должен «быть сильным». Об этом в интервью La Depeche заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Всё очень просто: чтобы избежать войны, нужно быть сильным. Слабость делает тебя жертвой. В условиях жестокости в мире, масштабного перевооружения России, усиления терроризма и угрозы распространения ядерного оружия, в которой иранский режим и Северная Корея играют ключевую роль, у нас нет иного выбора, кроме как перевооружиться, чтобы сдержать любую угрозу и сохранить условия для мира», — сказал Барро.

По его словам, Франция на протяжении десяти лет выступала за то, чтобы Европа сама могла обеспечить свою безопасность. И «хотя до полного решения проблемы еще далеко, реальный прогресс уже достигнут». Барро подчеркнул, что Европе удалось «на национальном уровне» удвоить военные расходы, «чтобы избежать зависимости от хищнических аппетитов империй».

В декабре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай войны с Россией. При этом российские власти говорили о готовности письменно зафиксировать обязательство не нападать на ЕС и НАТО, а президент России Владимир Путин называл высказывания о «мнимой российской угрозе» странам ЕС «бредом и ложью».

В феврале замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что Франция и Великобритания стоят во главе партии войны, которая задает тон в Европе. Также в январе глава российского МИДа заявил, что Евросоюз заинтересован в подготовке к войне против России.

Ранее в Европе рассказали, что остановит третью мировую войну.