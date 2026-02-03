Во Франции обеспокоились из-за превращения в страну третьего мира

Франция стремительно беднеет и превращается в страну третьего мира. Об этом в беседе с изданием Daily Express (DE) сообщил бывший высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), уже три года подряд благосостояние на душу населения во Франции оказывается ниже среднего показателя по ЕС. Если раньше Франция входила в число самых богатых стран Европы, то теперь сильно отстает от Германии и даже начала уступать Великобритании по ключевым показателям экономики.

Кроме того, до минимума сократился разрыв в уровне ВВП на душу населения между Францией и Италией, которая еще недавно считалась гораздо более бедной страной.

До этого больше трети французов пожаловались на слабое отопление в домах. Согласно результатам исследования национального центра по изучению энергетической нестабильности, число граждан, обративших внимание на холод, резко возросло по сравнению с 2024 годом — до 35% в 2025 году. Согласно опросу, в ситуации «энергетической бедности» находится 3,1 млн человек, что составляет 10,1% населения Франции. В целом данный показатель не изменился с 2023 года.

Доля граждан, сообщивших о проблемах с оплатой счетов за газ или электричество, выросла с 28% в 2024 до 36% в 2025 году. Эти цифры специалисты назвали беспрецедентными.

Ранее во Франции заявили о необходимости выхода из Евросоюза.