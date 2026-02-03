Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Во Франции обеспокоились из-за превращения в страну третьего мира

DE: Франция стремительно беднеет и превращается в страну третьего мира
Shutterstock

Франция стремительно беднеет и превращается в страну третьего мира. Об этом в беседе с изданием Daily Express (DE) сообщил бывший высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), уже три года подряд благосостояние на душу населения во Франции оказывается ниже среднего показателя по ЕС. Если раньше Франция входила в число самых богатых стран Европы, то теперь сильно отстает от Германии и даже начала уступать Великобритании по ключевым показателям экономики.

Кроме того, до минимума сократился разрыв в уровне ВВП на душу населения между Францией и Италией, которая еще недавно считалась гораздо более бедной страной.

До этого больше трети французов пожаловались на слабое отопление в домах. Согласно результатам исследования национального центра по изучению энергетической нестабильности, число граждан, обративших внимание на холод, резко возросло по сравнению с 2024 годом — до 35% в 2025 году. Согласно опросу, в ситуации «энергетической бедности» находится 3,1 млн человек, что составляет 10,1% населения Франции. В целом данный показатель не изменился с 2023 года.

Доля граждан, сообщивших о проблемах с оплатой счетов за газ или электричество, выросла с 28% в 2024 до 36% в 2025 году. Эти цифры специалисты назвали беспрецедентными.

Ранее во Франции заявили о необходимости выхода из Евросоюза.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!