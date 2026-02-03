Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании

Синоптик Шувалов: ночью в Москве и Подмосковье может похолодать до −30°C

Синоптик Александр Шувалов рассказал редакции Telegram-канала «Осторожно, Москва», что в ночь со вторника на среду в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы — до −30°C.

По словам Шувалова, ночью температура может достигать −30°C, но не повсеместно. В среднем ночные температуры составят от −20°C до −25°C, местами ниже.

В среду прогнозируется незначительное потепление: днем температура воздуха повысится до −14°C и −16°C.

До этого в Гидрометцентре России сообщили, что самая холодная температура воздуха в ночь со 2 на 3 февраля в Москве и Подмосковье наступит в период с 03:00 до 06:00 мск.

2 февраля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя делать перед выходом на мороз.