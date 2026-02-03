Размер шрифта
Депутат Терюшков предположил, что у главы ФИФА необратимые процессы в голове

Депутат Терюшков предположил, что у Инфантино необратимые процессы в голове
Пресс-служба Романа Терюшкова

Депутат Госдумы России Роман Терюшков прокомментировал слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном допуске России, предположив, что у него необратимые процессы в голове, передает «РБ Спорт».

«Он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия. Либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения», — сказал Терюшков.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее украинский клуб резко отреагировал на заявление Инфантино по России.
 
