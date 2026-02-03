В МИД России обвинили США в посягательстве на глав суверенных держав

Захарова заявила, что США постоянно посягают на глав других суверенных держав

США постоянно и на каждом историческом витке посягают на глав других суверенных держав. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе встречи со студентами Государственного университета управления, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты делают это по-разному.

«Другой разговор и главное, что, к сожалению, каждое поколение… оно как бы все это забывает, а я, например, помню, что они сделали с тем же самым Саддамом Хусейном. Это лучше или хуже? Они его повесили», — сказала дипломат.

Она напомнила, что еще задолго до операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро был свергнут лидер Ливии Муамар Каддафи. Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что за этим стояли США.

«Всегда они так делали», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что американцы так не делают, когда они знают, что им за это ответят.

3 января в МИД РФ заявили, что Москва решительно призывает Вашингтон освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве также подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.

В тот день силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. Согласно сообщениям СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

Ранее министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав.