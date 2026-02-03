Юрий Семин рассказал, будет ли Сафонов первым номером «ПСЖ»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Матвей Сафонов заслужил стать первым номером парижского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Сафонов — молодец. Он долго был в резерве. Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас — номер один в «ПСЖ», — сказал Семин.

1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1).

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Ранее тренер «ПСЖ» рассказал, в чем Сафонов лучше остальных вратарей.