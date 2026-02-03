Из Марокко экстрадировали россиянина, находящегося в международном розыске

Генпрокуратура России добилась экстрадиции из Марокко россиянина, находящегося в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дмитрий Леонов с 2012 года участвовал в деятельности вооруженного формирования на территории Сирии, которое спустя несколько лет вступило в состав террористической организации», — говорится в сообщении.

Леонов скрывался от правительственных органов. После запроса от Генпрокуратуры его передали России. В сопровождении сотрудников ФСИН России его доставили в Москву.

До этого россиянин, который был объявлен в международный розыск более 10 лет назад за организацию убийства и мошенничество в особо крупном размере, был экстрадирован в Россию из ОАЭ. Он также организовал покушение на женщину на территории Франции. Обвиняемый с 2015 году был объявлен в международный розыск. В декабре 2025 года его экстрадировали из ОАЭ.

Ранее в Армении отказались экстрадировать «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна.