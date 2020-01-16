Медведев и Мишустин проведут встречу в Белом доме

Встреча премьер-министра Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева состоится в пятницу, 17 января.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Уточняется, что встреча пройдет в Белом доме.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром. Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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