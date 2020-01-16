Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

В ходе голосования его кандидатуру поддержали 383 депутата, воздержался 41, против Мишустина никто не проголосовал.

В процедуре не приняли участие 12 депутатов, поскольку они находились на заседании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию и не смогли присутствовать на голосовании.

«Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича», — объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в завершении.

Большее количество голосов набрал только лидер страны Владимир Путин в 2008 году, когда избирался на пост премьер-министра. Тогда 392 парламентария отдали свои голоса в его пользу.

15 января Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ.