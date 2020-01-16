Лавров назвал главное условие эффективного международного права

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для эффективности современного международного права оно должно быть универсально приемлемым. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что международное право зачастую отстает от международной жизни, поскольку требуется время на его согласование и оформление.

Главной проблемой Лавров назвал то, что с международным правом, по его мнению, сейчас обходятся очень лихо и вольно.

По его мнению, словосочетание «международное право» употребляется все реже западными странами.

Данные слова главы МИДа прозвучали на встрече со студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.

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