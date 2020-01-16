Турчак: Медведев останется главой «Единой России»

Дмитрий Медведев в должности зампредседателя Совета безопасности останется председателем партии «Единая Россия», заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.

В должности премьер-министра Медведев возглавлял партию.

«У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии «Единая Россия». ... Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», — сказал Турчак.

Он добавил, что никаких законодательных ограничений в связи с этим не существует.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.