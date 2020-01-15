Памфилова: принятие поправок в Конституцию возможно без референдума

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для утверждения поправок в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, будет избран не формат референдума.

Она пояснила, что будет выбрана другая форма всенародного обсуждения.

«Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения», — заявила Памфилова.

По ее словам, необходимо время для детального обсуждения этого вопроса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.

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