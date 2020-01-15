Памфилова: принятие поправок в Конституцию возможно без референдума
close
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для утверждения поправок в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, будет избран не формат референдума.
Она пояснила, что будет выбрана другая форма всенародного обсуждения.
«Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения», — заявила Памфилова.
По ее словам, необходимо время для детального обсуждения этого вопроса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме предложили день для проведения голосования по поправкам в Конституцию
— Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию