Врио главы Севастополя прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал послание президента Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил в среду.

«Сегодня мы все стали свидетелями уникального Послания. Это было послание посвящённое людям, семье. Речь шла о будущем страны через достойную жизнь людей.

Президент принял решение о беспрецедентных мерах по решению демографических проблем. Выплаты на детей до 7 лет, увеличение суммы маткапитала при рождении 2 ребёнка, создание мест в яслях - все это действительные меры поддержки, эффект от которых можно будет ощутить в самое ближайшее время.

Уже с этого года при рождении первенца выдавать материнский капитал в размере 466 тысяч рублей. По сути речь идёт о кардинальном пересмотре подхода к материнскому капиталу. Предстоит много работы в регионах. И мы к ней готовы», — отметил Развожаев.