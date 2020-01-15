Путин призвал развивать вузы в регионах

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин предложил развивать университеты и ВУЗы, особенно в регионах России.

Глава государства предложил увеличить наличие бюджетных мест в высших учебных заведения. В приоритете — вузы, где обучаются врачи, учителя и др.

Речь идет в том числе идет о развитии их инфраструктур. Также президент призвал предоставить студентам все необходимые знания, чтобы они смогли начать карьеру на своей малой родине.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.