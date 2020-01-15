Путин призвал развивать вузы в регионах

Президент России Владимир Путин предложил развивать университеты и ВУЗы, особенно в регионах России.

Глава государства предложил увеличить наличие бюджетных мест в высших учебных заведения. В приоритете — вузы, где обучаются врачи, учителя и др.

Речь идет в том числе идет о развитии их инфраструктур. Также президент призвал предоставить студентам все необходимые знания, чтобы они смогли начать карьеру на своей малой родине.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.