Путин призвал развивать вузы в регионах
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Президент России Владимир Путин предложил развивать университеты и ВУЗы, особенно в регионах России.
Глава государства предложил увеличить наличие бюджетных мест в высших учебных заведения. В приоритете — вузы, где обучаются врачи, учителя и др.
Речь идет в том числе идет о развитии их инфраструктур. Также президент призвал предоставить студентам все необходимые знания, чтобы они смогли начать карьеру на своей малой родине.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.