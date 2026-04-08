Названы сроки, когда Медведев сможет оправиться от разгрома в Монте-Карло

Янчук: должно пройти время, чтобы Медведев показал себя в полной красе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Думаю, Медведев еще придет в себя. Освоится на грунтовом покрытии и будет доходить до четвертьфиналов на больших турнирах. Думаю, что должно пройти время, чтобы Медведев показал себя в полной красе. Пока что все его проблемы объяснимы разными сбивающими факторами», — сказал Янчук.

Медведев потерпел поражение со счетом 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира итальянца Маттео Берреттини.

С турнира в Монте-Карло во втором круге также вылетел россиянин Андрей Рублев. На старте соревнований свое выступление завершил соотечественник Карен Хачанов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

