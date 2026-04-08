Пушков отреагировал на слова шефа Пентагона о возможности изъятия урана у Ирана силой

Заявления шефа Пентагона Пита Хегсета о возможности изъятия силовым путем урана у Ирана готовят почву для дальнейших военных действий. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, непохоже, чтобы заявление Хегсета могло стать основой для прочного мира.

«И ничто не говорит о том, что Иран согласится передать США обогащенный уран. На деле это выглядит невозможным. Заявления Хегсета, скорее, готовят почву для дальнейших военных действий», — отметил Пушков.

Незадолго до этого министр обороны США заявил, что Вашингтон может забрать уран у Ирана, если понадобится, применив для этого любые необходимые способы.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%.

