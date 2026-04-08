Встречу обслуживает бригада арбитров из Испании с Хосе Санчесом Мартинесом во главе.
А вот стартовый состав английского «Ливерпуля» от Арне Слота:
Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Вирц, Фримпонг, Экитике.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:
Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» в Париже принимает английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.