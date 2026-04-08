Во Франции заявили о подготовке к войне с Россией

Политик Филиппо заявил, что Франция готовится к войне с Россией

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети X о подготовке Франции к войне с Россией.

«Манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения... обсуждается контекст будущей войны против России», — написал он.

Так политик прокомментировал информацию о том, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании.

1 апреля сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что заявления французских властей о скором военном конфликте с Россией звучат с целью запугивания жителей. По его словам, политики Франции стремятся подготовить своих граждан к непопулярным решениям, призывая их «затянуть пояса».

Так эксперт отреагировал на заявление заместителя начальника ВВС Франции Доминика Тардифа, призвавшего готовиться к вероятной войне с Россией. Политолог напомнил, что подобные заявления звучали и раньше, в том числе от президента республики Эммануэля Макрона, который говорил о необходимости «ядерного зонтика» над Евросоюзом.

