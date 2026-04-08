Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Во Франции заявили о подготовке к войне с Россией

Sergei Grits/AP

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети X о подготовке Франции к войне с Россией.

«Манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения... обсуждается контекст будущей войны против России», — написал он.

Так политик прокомментировал информацию о том, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании.

1 апреля сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что заявления французских властей о скором военном конфликте с Россией звучат с целью запугивания жителей. По его словам, политики Франции стремятся подготовить своих граждан к непопулярным решениям, призывая их «затянуть пояса».

Так эксперт отреагировал на заявление заместителя начальника ВВС Франции Доминика Тардифа, призвавшего готовиться к вероятной войне с Россией. Политолог напомнил, что подобные заявления звучали и раньше, в том числе от президента республики Эммануэля Макрона, который говорил о необходимости «ядерного зонтика» над Евросоюзом.

Ранее во Франции рассказали, хочет ли армия страны воевать с Россией.

 
Теперь вы знаете
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
