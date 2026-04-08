Над Россией сбиты 73 украинских беспилотника. Военная операция, день 1505-й

ВСУ в ночь на среду подвергли Луганск массированной атаке БПЛА, ранения получили три человека, повреждены жилые дома, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Белгородской области при атаках ВСУ с 1 января 2026 года погибли 57 жителей, еще 487 ранены. Более 1 тыс. автомобилей уничтожено и повреждено, более 3 тыс. домов и квартир разрушено и повреждено, сообщил Гладков.
Украинский телеканал «Общественное» сообщает о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги в регионе.
Больница в Горловке ДНР осталась без окон из-за атаки со стороны ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько.
Расчет гаубицы «Мста-С» 44-го корпуса группы «Север» в Сумской области поразил пункт управления и стартовую позицию запуска беспилотников ВСУ, сообщили в МО РФ.
Минобороны: военные группы «Центр» с помощью ЗРК «Верба» отразили налет ударных дронов ВСУ на гражданскую инфраструктуру ДНР.
🔴 Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 73 украинских БПЛА над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Сегодня 1505-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.