В Госдуме назвали Зеленского «шантажистом» и «политическим спекулянтом»

Депутат Слуцкий: Зеленский — махинатор и шантажист
Президент Украины Владимир Зеленский является махинатором, шантажистом и «политическим спекулянтом». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина «готова ответить зеркально» на прекращение ударов со стороны России. Слуцкий отметил, что сейчас Зеленский пытается «получить дивиденды» от ситуации на Ближнем Востоке, и назвал это — «дешевой попыткой».

Слуцкий подчеркнул, что все предложения Украины о прекращении огня были «ширмой для перевооружения и восстановления военного потенциала», поэтому верить Зеленскому нельзя.

«Веры укрофюреру нет. России нужен устойчивый и долгосрочный мир. Каждый день промедления в переговорном процессе ухудшает положение киевского режима. Хватит Зеленскому играть жизнями наших детей. Решения о «режиме тишины» принимать исключительно верховному главнокомандующему. В любом случае, цели СВО будут достигнуты», — отметил депутат.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить огонь на Пасху. Он подчеркнул, что речь может идти как о полном, так и о энергетическом перемирии. 6 апреля Зеленский подчеркнул, что Украина через США передала России предложение об энергетическом перемирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение Зеленского «пиар-акцией», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен сделать все, чтобы стороны пришли к миру, а не к временному перемирию.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского раскритиковала подход Запада к переговорам с Россией.

 
