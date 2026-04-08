Чистый четверг — 2026: 70 добрых открыток и поздравлений с праздником

Красочные открытки с Великим чистым четвергом и добрые пожелания в прозе и стихах

Чистый четверг — народное название Великого четверга, одного из важнейших дней Страстной недели. Согласно традиции, это время поддержания чистоты в душе, в помыслах и в доме. В 2026 году праздник отмечают 9 апреля. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные поздравления с Чистым четвергом, которые вы можете отправить дорогим вам людям.

Добрые открытки с Чистым четвергом

В праздник порадуйте родственников и друзей особенными открытками с Чистым четвергом. Для этого скачайте понравившуюся картинку на смартфон или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А если хотите поделиться с большим количеством людей, опубликуйте картинку в социальных сетях.

Забавные и позитивные открытки с Чистым четвергом

Смешная и оригинальная открытка в Чистый четверг — отличный повод напомнить близким о генеральной уборке в доме, в делах и в мыслях. Отправьте родственникам или друзьям забавную картинку, чтобы поднять им настроение.

Душевные открытки с Чистым четвергом

Особенная открытка и приятное пожелание в Чистый четверг — способ выразить внимание вашим близким. Не пренебрегайте доброй традицией поздравлений со знаменательными событиями.

Мотивационные открытки с Чистым четвергом

Чистый четверг — лишний повод напомнить о том, как важен порядок и уют в доме. Отправьте другу или близкому человеку нестандартную открытку с приятным пожеланием, чтобы мотивировать его на домашние дела.

Христианские открытки с Чистым четвергом

Чистый четверг — народное название Великого четверга. Для многих людей это событие имеет прежде всего религиозное значение. Верующие сегодня посещают храмы, чтобы исповедоваться и причаститься. Можно поддержать особое настроение этого дня, отправив родственникам и близким открытку в церковном стиле с молитвами и добрыми пожеланиями.

Открытки с Чистым четвергом со стихами

В Чистый четверг можно порадовать близкого человека открыткой с поздравлением в стихах и пожелать всего самого доброго.

Поздравления с Чистым четвергом для родственников, друзей, коллег

Поздравления для родственников

* Наступил Чистый четверг, родные! Пусть в нашем доме всегда царят мир, тепло и благополучие!

* С Чистым четвергом! Желаю света и уюта в доме! Пусть каждый день приносит в нашу жизнь гармонию и любовь!

* В Чистый четверг все должно быть чисто! Желаю, чтобы вместе с домом очистились мысли и сердце!

* Поздравляю с Великим четвергом! Пусть Господь хранит нашу семью и подарит всем нам крепкое здоровье!

* На дворе Чистый четверг! Пусть он принесет нашей семье уют, достаток и душевное спокойствие!

* Поздравляю С Чистым четвергом! Желаю тепла в душе и только хороших событий в жизни!

* В четверг, что Чистым величают, тебя я нежно поздравляю! Пусть счастье и любовь всегда будут рядом!

* С Чистым четвергом! Желаю счастья и уюта, пусть наш дом всегда будет тем местом, где можно быть самим собой!

* С Чистым четвергом! Пусть в нашем доме всегда живут мир, любовь и благополучие!

* С Чистым четвергом! Пусть чистота придет в дом, а сердце наполнится добром и светом!

* С Чистым четвергом! Пусть родные всегда будут рядом, а жизнь будет наполнена добротой и любовью!

* С Великим чистым четвергом. Пусть благополучие и гармония не покидают ваш дом!

* С Чистым четвергом! Пусть каждый день будет светлым и спокойным! Желаю Божьего благословения!

Поздравления для друзей

* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в жизни будет больше светлых дней, а на пути встречаются только добрые люди!

* Сегодня Чистый четверг — смой все плохие мысли! Пусть впереди будут только приятные события!

* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть он принесет тебе очищение от всего плохого, а душа станет счастливее!

* В Чистый четверг хочу пожелать тебе отличного настроения и вдохновляющих событий!

* С наступлением Великого четверга! Пусть этот день подарит любовь и тепло тебе и всей твоей семье!

* В Чистый четверг желаю, чтобы удача сопровождала тебя во всем! Счастья и покоя, и пусть каждый день приносит гармонию!

* В Чистый четверг все должно быть чисто! Пусть мысли будут чистыми, светлыми и добрыми! Поздравляю!

* В дом стучится Чистый четверг! Пусть он принесет новые возможности и сделает жизнь лучше!

* Поздравляю тебя с Чистым четвергом! Желаю мира, добра и радости!

* Поздравляю с Великим четвергом! Желаю Божьего благословения! Пусть все задуманное сбывается, а силы свыше уберегут тебя от бед!

* Поздравляю С Чистым четвергом! Пусть этот день подарит внутренний покой!

* С Великим Чистым четвергом! Счастья и гармонии. Пусть жизнь будет наполнена добром и только хорошими людьми!

Поздравления для коллег и партнеров

* Поздравляю с наступлением Великого четверга! Желаю, чтобы работа приносила радость и открывала новые возможности!

* Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам порядка в мыслях и делах, уюта и гармонии — в доме!

* С Чистым четвергом! Счастья и уюта! Пусть в делах будет полный порядок!

* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть все задачи, поставленные перед вами, решатся легко!

* С Великим чистым Четвергом! Пусть работа приносит удовлетворение, а энергии хватает на все планы и задумки!

* Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю помощи свыше во всех добрых делах!

* С Чистым четвергом! Желаю здоровья и сил осуществить все планы, которые вы задумали!

* С Великим четвергом! Пусть он принесет в вашу жизнь добрые перемены и новые идеи!

* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть рабочие будни будут легкими, а задачи — только в радость!

* Наступил Чистый четверг! Пусть этот день станет началом обновления, а новые идеи помогут вам достичь успеха!

Чистый четверг: история и традиции праздника

Чистый четверг — это народное название Великого четверга, одного из важных дней Страстной недели. Он наступает за три дня до Светлого Воскресения Христова. Дата каждый год меняется в зависимости от празднования Пасхи: в 2026 году Чистый четверг отмечают 9 апреля .

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос совершил последнюю трапезу со своими учениками, Тайную вечерю. Он отправил Петра и Иоанна в Иерусалим, чтобы подготовиться к иудейской Пасхе — Песаху. Ученики сообщили ему о Сионской горнице как о подходящем месте для празднования. Вечером Сын Божий и двенадцать апостолов собрались здесь вместе.

В начале вечера Иисус Христос снял верхнюю одежду и начал омывать ноги ученикам (по обыкновению, это делали слуги). Так он показал апостолам пример смирения и любви. Именно поэтому Великий четверг в народе прозвали Чистым. На Тайной вечере Учитель установил таинство Евхаристии (причащения) — одно из главных священнодействий в христианстве.

В храмах в этот день служится литургия святителя Василия Великого, читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду.

Народные обычаи Чистого четверга предписывают навести порядок в доме и сходить в баню. В этот день по традиции пекут куличи и красят яйца.