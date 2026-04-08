Политическая игра и пиар-акция: Зеленский попросил Россию о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о прекращении огня в украинском конфликте на фоне перемирия на Ближнем Востоке. По его словам, подобный шаг «может создать правильные предпосылки для договоренностей». За последний месяц он уже не первый раз поднимает это вопрос. Что на инициативу Зеленского ответили в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне перемирия на Ближнем Востоке обратился к России с предложением о прекращении огня.

«Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», — написал Зеленский в соцсети X.

До этого украинский лидер также раскритиковал Совет безопасности ООН, который, по его словам, не смог принять меры «перед лицом такой глобальной угрозы, как блокада Ормузского пролива иранским режимом». Он сравнил эту ситуацию с попытками России блокировать украинские порты и судоходство на Черном море и заявил, что Киев нашел способ «решить эту проблему действиями, а не бездействием».

Посольство Ирана назвало Зеленского клоуном

После заявления президента Украины об Ормузском проливе посольство Ирана в ЮАР назвало Владимира Зеленского клоуном.

«Сейчас не самое подходящее время обращать внимание на клоуна. Но режимами являются Америка и Израиль, а не Иран», — заявили в дипмиссии.

Российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Зеленского и реакцию посольства на них в беседе с «Лентой.ру», отметил, что ситуации с Ормузским проливом и Черным морем нельзя сравнивать, поскольку Россия по просьбе многих стран не стремилась заблокировать Украине выход в море. Кроме того, он подчеркнул, что президент Украины врет по поводу того, что Киев отстоял свою экономику, потому что Москва «не занималась ей в полный рост».

«Я думаю, что у господина Зеленского сейчас настроение должно быть очень плохим. Иран прекрасно понимает, какой это политический авантюрист, сколько он пытался нанести вреда иранскому государству. Он пытался обеспечивать дронами некоторые страны залива, которые подвергались ударам со стороны Ирана. И все это, конечно, не осталось без внимания иранской стороны», — пояснил сенатор.

Джабаров добавил, что сейчас у Зеленского наступает критическая ситуация, так как оружейные склады Израиля и США опустошены, поэтому Европа не сможет закупить оружие для Украины. Ранее «Страна.ua» писала, что из-за войны США в Иране военная стратегия президента Украины, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости также отмечал, что украинский лидер намеренно затягивает мирные переговоры. По его словам, причина такого шага кроется в отсутствии личных гарантий безопасности для Зеленского и его окружения, которые западные лидеры пока не торопятся предоставлять.

Позиция Москвы

За последний месяц украинский лидер уже не первый раз поднимает вопрос о перемирии. Так, 30 марта он заявил о готовности к прекращению огня на Пасху. Зеленский отмечал, что речь может идти о разных форматах — как полном перемирии, так и связанном с энергетической сферой.

3 апреля президент Украины также рассказал, что Киев передал Москве предложение о Пасхальном прекращении огня через США, однако неизвестно, будет ли у американцев возможность направить его российской стороне.

Затем уже 6 апреля президент Зеленский заявил о готовности к «энергетическому перемирию», предложив России взаимно прекратить удары. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда раскрыл, что в Москве не слышали никакой четко сформулированной инициативы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же назвала предложение очередной пиар-акцией украинского лидера.

«Нужна она ему не как стремление к долгосрочному миру, а как очередной шаг по совету своих западноевропейских союзников для того, чтобы заполучить перемирие сроком на один месяц, на два месяца с целью восполнения потерь, перегруппировки и подготовки ВСУ к продолжению боевых действий», — отметила она.

Аналогично на предложение Владимира Зеленского отреагировали и в этот раз. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что инициатива является не чем иным, как политической игрой.