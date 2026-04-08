В Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана

Парламент Ирана: США нарушили три пункта предложения Тегерана по перемирию
США уже нарушили три ключевых пункта предложения Ирана по перемирию. Об этом в социальной сети X заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Он напомнил о словах американского президента Дональда Трампа о том, что предложение Тегерана из 10 пунктов является «работоспособной основой для переговоров».

«Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения», — написал Галибаф.

Он пояснил, что речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран. Спикер парламента отметил, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
