Создателя биткоина действительно нашли? Как 55-летний шифропанк Адам Бэк стал главным подозреваемым

Издание The New York Times (NYT) выпустило громкое расследование, в котором утверждается, что 55-летний британец Адам Бэк является создателем биткоина, которого все знают под именем Сатоши Накамото. Бэк и Накамото в одно время были в авангарде движения криптографов, высказывали сходные идеи, а главное — технологии, которые они создали, сильно похожи. «Газета.Ru» рассказывает, что именно «нарыли» на Бэка в NYT, а также вспоминает, кого еще связывали в разное время с легендарным Сатоши Накамото.

Почему не все равно

Представьте, что кто-то сделал одну из самых ценных технологий за последние десятилетия, а потом просто исчез, не оставив ни имени, ни адреса. Именно это произошло с биткоином. В 2008 году в интернете появился документ за авторством некоего Сатоши Накамото. Именно от этого имени создатель биткоина разослал группе энтузиастов-криптографов по e-mail описание принципа работы криптовалюты — так называемую «белую книгу». Затем Накамото под ником satoshi активно выступал на форуме Bitcointalk. А через пару лет просто исчез, оставив множество неразгаданных тайн.

Вопрос «Кто такой Сатоши?» давно перестал быть просто любопытством. Биткоин превратился в индустрию, которая в пике стоила свыше $2 трлн и входила в топ-5 самых дорогих активов в мире, обгоняя по капитализации даже Alphabet (материнскую компанию Google). При этом его создатель значился одним из самых богатых людей в мире. По расчетам исследователей, на первых этапах работы сети Сатоши намайнил около 1,1 млн монет, что сегодня оценивается примерно в $77 млрд.

Первые серьезные журналистские расследования на тему личности создателя биткоина начались в 2010-х годах. Например, Newsweek одним из первых выпустил материал об этом в 2014 году, заявив, что Сатоши Накамото — это пожилой японо-американский инженер из Калифорнии. За 16 лет журналисты, а также профессиональные расследователи и любители выдвигали более ста имен, которые могли принадлежать создателю биткоина, но каждый раз эти истории заканчивались ничем: либо подозреваемый опровергал стройные теории, либо никакого резонанса не было вовсе.

Последними на сегодняшний день на эту тему выступили журналисты The New York Times. 8 апреля издание выпустило огромную статью «Мои поиски разгадки великой тайны биткоина», главным автором которой выступил один из известнейших американских журналистов-расследователей и обладатель Пулитцеровской премии Джон Каррейру. Каррейру провел больше года за работой, результатом которой стало заявление, что за созданием главной криптовалюты мира стоит 55-летний британский бизнесмен и криптоспециалист Адам Бэк.

Кто такой Адам Бэк

Журналист New York Times взялся за это расследование после выхода документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery» на HBO, который также посвящен тайне создателя биткоина. Одна сцена в нем привлекла Каррейру: британский криптограф Адам Бэк, сидящий на скамейке в Риге, при упоминании своего имени среди подозреваемых заметно напрягся, категорически все отверг и попросил выключить камеру. Этот момент показался журналисту неестественным, и он приступил к собственному расследованию.

Адам Бэк — 55-летний британский ученый, уроженец Лондона 1970 года рождения. Он получил докторскую степень по компьютерным наукам в Университете Эксетера, где увлекся криптографией настолько, что, по его собственным словам, провел большую часть аспирантуры «ныряя в кроличью нору криптографии», — и в итоге вынужден был написать диссертацию за последние шесть месяцев, «как пилот, сажающий самолет в аварийном режиме». Тема его диссертации — распределенные компьютерные системы, написанные на языке C++. Это именно та архитектура и тот язык программирования, на которых построен биткоин.

В 1997 году Бэк изобрел систему Hashcash — механизм защиты от спама, при котором отправитель письма обязан решить небольшую математическую задачу, «оплатив» тем самым пересылку. Эту же идею Сатоши использовал как основу для «майнинга» биткоинов.

Бэк входил в знаменитое сообщество шифропанков — радикальных программистов 1990-х, которые мечтали с помощью криптографии освободить деньги и личные данные от государственного контроля.

Чем похожи Бэк и Сатоши

Журналист провел более восьми месяцев, изучая тысячи писем Сатоши, архивы рассылок шифропанков и тексты самого Бэка. Улики он разделил на несколько категорий.

Концептуальная «дорожная карта». В 1997–1999 годах — за десятилетие до появления биткоина — Адам Бэк в переписке шифропанков предложил создать электронную денежную систему «полностью отключенную» от традиционного банкинга с пятью ключевыми свойствами: конфиденциальностью, децентрализацией, встроенным дефицитом, отсутствием необходимости доверять банку и публично проверяемым протоколом. Все пять элементов стали основой биткоина. В декабре 1998 года Бэк первым предложил объединить Hashcash с концепцией «b-money» (по сути, прототип блокчейна — сеть, в которой каждый узел хранит информацию о каждой транзакции). Именно этот гибрид в точности и воплотил Сатоши — и сам описывал биткоин как «реализацию идеи b-money».

Бэк также предвосхитил решение проблемы инфляции биткоина: в 1998 году он предложил, чтобы с ростом вычислительных мощностей добыча монеты (майнинг) требовала «все больше вычислительных усилий». Именно так работает алгоритм сложности в биткоине, так называемый халвинг. Каждые примерно 210 000 блоков (примерно раз в четыре года) награда за добычу блока автоматически уменьшается вдвое. В 2009 году за блок давали 50 биткоинов, сейчас — 3,125 биткоина.

Языковые отпечатки. Совместно с журналистом-аналитиком из редакции NYT Диланом Фридманом исследователь собрал архивы трех криптографических рассылок (речь о закрытой e-mail-рассылке, в которой Сатоши опубликовал белую книгу) за период с 1992-го по 2008 год, в которой было более 34 000 участников. Отфильтровав тех, кто никогда не обсуждал цифровые деньги, они получили пул из 620 кандидатов и 134 308 сообщений. Затем исследователи последовательно применяли фильтры: британское правописание, привычка ставить два пробела между предложениями, путаница с дефисами в составных словах, чередование написания «e-mail»/«email», «cheque»/«check», британской и американской форм слова «optimize». В финале из 620 подозреваемых остался один человек — Адам Бэк.

Анализ проводился при помощи искусственного интеллекта, что делает расследование NYT уникальным: ведь раньше не проводили столь глубокого исследования переписок.

Отдельно лингвист-криминалист из Университета Хофстра подтвердил значимость трех уникальных маркеров. Во-первых, только Бэк (и Сатоши) писал составное существительное «proof-of-work» с тремя дефисами. Во-вторых, только Бэк обсуждал идею «сжигания монеты» как экономический механизм — задолго до того, как тот же оборот появился у Сатоши. В-третьих, именно Бэк писал «partial pre-image» с дефисом — точь-в-точь, как Сатоши.

Поведенческие совпадения. На протяжении всех 90-х и начала 2000-х Бэк активно комментировал любые упоминания электронных денег в рассылках шифропанков. Но когда в конце 2008 года Сатоши опубликовал свой знаменитый документ — именно в той самой рассылке, где раньше обсуждались похожие идеи, — Бэк внезапно замолчал. Он не прокомментировал биткоин публично вплоть до июня 2011 года — ровно через шесть недель после того, как Сатоши навсегда исчез . При этом позднее, в интервью 2013 года, Бэк утверждал, что был «очень заинтересован технически» в изобретении Сатоши и «участвовал» в обсуждениях. Журналист проверил архивы и не нашел ни единого следа такого участия. Активность в этот период проявлял как раз-таки Накамото.

Очная ставка

В январе 2025 года журналист NYT встретился с Бэком лично на биткоин-конференции в Сан-Сальвадоре (Сальвадор). Тот согласился на встречу, пришел в сопровождении двух представителей своей новой компании и на протяжении двух часов последовательно отрицал все аргументы и гипотезы Каррейру.

Однако в ходе диалога Бэк допустил оговорку, которую журналист счел еще одним фактом в пользу версии о том, что британец и есть Накамото. Когда речь зашла о цитате Сатоши — «Я лучше работаю с кодом, чем со словами» — Бэк перебил: «Хотя я много болтал, для кого-то… я имею в виду, я не говорю, что хорошо владею словом, но я точно много говорил в этих рассылках». Фраза «для кого-то» осталась незаконченной, но в ней угадывалось: для кого-то, кто предпочитает код словам — то есть для себя самого. Проще говоря, Бэк чуть ли не буквально признался, что фраза «Я лучше работаю с кодом, чем со словами» принадлежит ему, а не Сатоши.

Когда журналист отправил Бэку запрос о метаданных переписки с Сатоши — технической информации, которая позволила бы установить, не писал ли Бэк эти письма сам себе, — ответа не последовало ни через восемь дней, ни после повторного письма. «Я не Сатоши, это моя позиция», — несколько раз повторял Бэк на встрече. Каррейру подчеркивает, что Бэк повторял эту фразу, даже не пытаясь аргументировать свою позицию и придать ей атрибуты факта, а не просто отговорки.

Другие кандидаты

Бэк — далеко не единственная кандидатура на роль Сатоши Накамото. Как было отмечено выше, за почти 20 лет журналисты и исследователи назвали больше сотни имен. Вот только несколько главных подозреваемых, о которых стало известно за годы:

Дориан Накамото (2014). Журнал Newsweek нашел в Калифорнии пожилого японо-американского инженера по имени Дориан Сатоши Накамото и торжественно объявил его создателем биткоина. Однако улики сводились к совпадению имени и профессии. Дориан Накамото немедленно все опроверг, дав интервью прямо на крыльце своего дома.

Ник Сабо. Американский компьютерщик венгерского происхождения, предложивший в 1998 году концепцию «bit gold» — прямого предшественника биткоина. Долгое время считался главным претендентом. Его позиции ослабли после дискуссии в X (Twitter), в ходе которой выяснилось, что он не знает базовых технических деталей устройства биткоина, что никак не вяжется с его реноме создателя криптовалюты.

Хэл Финни. Американский программист из Калифорнии, один из пионеров криптографии и первый человек, получивший биткоин-транзакцию от Сатоши. В декабре 2010 года Сатоши ответил на его пост фразой: «Это многое значит, исходя от тебя, Хэл» — явный намек на их давнюю историю. Версия разбивается о факты: в апреле 2009 года, когда Сатоши активно переписывался в сети, Финни был сфотографирован на беговых соревнованиях. Кроме того, он умер в 2014 году от бокового амиотрофического склероза, тогда как Сатоши подавал признаки жизни и в 2015-м.

Питер Тодд. Документальный фильм HBO 2024 года указал на канадского разработчика. Ключевым «доказательством» послужил пост на форуме 2010 года, где Тодд якобы случайно зашел под именем Сатоши и продолжил его мысль. Версия требует допущения, что мастер интернет-анонимности совершил элементарную ошибку новичка. К тому же, Тодду на момент публикации «белой книги» биткоина было всего 23 года, что, по мнению сообщества, делает его слишком юным для того, чтобы решить задачу, которая не давалась опытным криптографам десятилетиями. С другой стороны, Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, опубликовал «белую книгу» своей криптовалюты в 19 лет. Но это было позже.

Крейг Райт. Австралийский предприниматель годами утверждал, что именно он и есть Сатоши, и подавал судебные иски с требованием признания авторских прав. В 2024 году лондонский суд признал его самозванцем. Примечательно, что именно этот процесс помог расследованию NYT: финский программист Мартти Мальми, работавший с Сатоши в ранние годы, опубликовал в ходе суда сотни своих писем с создателем биткоина. Этот архив стал главным источником для лингвистического анализа.

Продолжение следует

Еще многие версии о создателях биткоина не закрыты окончательно. По неписаному правилу биткоин-сообщества, лишь сам Сатоши может раз и навсегда доказать свою личность, переведя хотя бы одну монету с адресов первых блоков. Поскольку сделать это может только он, пока этого не произошло, загадка остается открытой — и, возможно, именно в этом и состоит замысел. Как написал Адам Бэк в ответ на вопрос журналиста NYT о совпадениях: «Биткоинеры любят детективные истории, но совпадения случаются и не обязательно что-то означают».

В свою очередь, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» считает, что в расследовании NYT нет принципиально новых фактов. По его словам, схожесть стиля текстов и языковые особенности являются косвенными и не дают однозначного ответа.

«Подобные версии высказывались и ранее, в том числе Джоном Макафи (американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee)», — сказал Гостев.

При этом он назвал гипотезу NYT правдоподобной. Бэк, считает эксперт «Лаборатории Касперского», действительно обладает необходимой экспертизой, а его ранние разработки, включая Hashcash, легли в основу ключевых механизмов биткоина. Дополнительный интерес вызывает совпадение таймингов его активности и появления Сатоши в технических дискуссиях про биткоин.

«В целом эта версия звучит убедительно: Бэк действительно может быть Сатоши. Но меня не удивит и не станет открытием, если она окажется правдой», — заключил Гостев.