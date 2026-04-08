Кадыров отреагировал на информацию об отправке чеченских подразделений в Иран

Кадыров заявил, что поддерживает сторону Ирана, но с одним «но»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал данные об отправке подразделений из его региона в Иран.

Он отметил, что в сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Исламскую Республику для отражения наземной атаки Соединенных Штатов. По словам политика, «это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля!.

«Но они нападают и на наших братьев», — написал он.

Кадыров также заявил, что поддерживает Иран, но с одним «но» — атаки этой страны на гражданские объекты в арабских государствах Персидского залива. Кроме того, он подчеркнул, что находится в братских отношениях с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой.

Лидер Чечни добавил, что ему глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других стран становятся жертвами конфликта.

До этого Кадыров заявил, что Соединенные Штаты и Израиль, совершив вероломное нападение на Иран, попытались вбить клин во весь исламский мир.

Ранее Кадыров рассказал о поддержке Чечни со стороны ОАЭ.