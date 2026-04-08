В Белом доме назвали условие для переговоров с Ираном

Левитт: Трамп будет вести переговоры с Ираном при свободе судоходства в Ормузе

Президент США Дональд Трамп и его команда будут вести переговоры с Ираном только при свободе судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, глава государства и его переговорная группа «сосредоточат усилия на этой работе (по достижению сделки с Тегераном. — «Газета.Ru») в течение следующих двух недель, пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек».

Также представитель Белого дома отметила, что иранская сторона взяла на себя обязательство открыть Ормузский пролив, за чем Соединенные Штаты будут внимательно следить «в режиме реального времени».

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы.