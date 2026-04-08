Стало известно о сбитых за вечер беспилотниках над регионами России

Минобороны: за восемь часов над регионами России сбиты 16 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за восемь часов над регионами России 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были уничтожены над Белгородской и Ростовской областями, Крымом и акваторией Азовского моря в промежутке с 15:00 до 23:00 мск.

Утром 8 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 73 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России.

7 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что украинский БПЛА попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе региона. В результате три человека — родители и их семилетний сын — получили несовместимые с жизнью травмы. В семье выжила только пятилетняя девочка, ее доставили в больницу с ожогами. Глава российского субъекта подчеркнул, что жизнь пострадавшей находится вне опасности.

Ранее в Воронежской области мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ.