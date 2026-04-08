Названы регионы России, где комары могут заразить человека червем-паразитом

Распространяемый комарами дирофиляриоз может встречаться во всех регионах РФ, а не только там, где климат более теплый. Об этом профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов заявил «Парламентской газете».

По его словам, дирофиляриоз переносят «обычные» комары всех обитающих в России видов (в том числе трех наиболее распространенных родов). Эти насекомые водятся и в тех регионах, где достаточно прохладный климат: например, прошлым летом случаи заражения комариным паразитом регистрировались в Кировской области, где погода была не такой уж и жаркой.

«Всего у нас наиболее распространены три рода кровососущих комаров, и все они могут переносить возбудителей дирофиляриоза. Конечно, чем теплее климат — тем риск заражения дирофиляриозом выше», — уточнил специалист.

При укусе зараженного комара в организм человека попадают паразиты, которые вырастают в червей длиной до 20 см, способных активно перемещаться под кожей и заползать в глаза и полости внутренних органов. Визуально распознать кровососа, являющегося носителем дирофиляриоза, невозможно, а поставить диагноз заразившемуся человеку на ранней стадии развития внедренного паразита крайне сложно.

Дополнительным фактором риска Морозов назвал близость животных, от которых комар может «подцепить» паразита при укусе, а потом передать человеку. В пример эксперт привел собачьи питомники, где одни и те же комары с высокой долей вероятности кусают сначала собак, а потом людей.

