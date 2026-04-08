Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы регионы России, где комары могут заразить человека червем-паразитом

nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Распространяемый комарами дирофиляриоз может встречаться во всех регионах РФ, а не только там, где климат более теплый. Об этом профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов заявил «Парламентской газете».

По его словам, дирофиляриоз переносят «обычные» комары всех обитающих в России видов (в том числе трех наиболее распространенных родов). Эти насекомые водятся и в тех регионах, где достаточно прохладный климат: например, прошлым летом случаи заражения комариным паразитом регистрировались в Кировской области, где погода была не такой уж и жаркой.

«Всего у нас наиболее распространены три рода кровососущих комаров, и все они могут переносить возбудителей дирофиляриоза. Конечно, чем теплее климат — тем риск заражения дирофиляриозом выше», — уточнил специалист.

При укусе зараженного комара в организм человека попадают паразиты, которые вырастают в червей длиной до 20 см, способных активно перемещаться под кожей и заползать в глаза и полости внутренних органов. Визуально распознать кровососа, являющегося носителем дирофиляриоза, невозможно, а поставить диагноз заразившемуся человеку на ранней стадии развития внедренного паразита крайне сложно.

Дополнительным фактором риска Морозов назвал близость животных, от которых комар может «подцепить» паразита при укусе, а потом передать человеку. В пример эксперт привел собачьи питомники, где одни и те же комары с высокой долей вероятности кусают сначала собак, а потом людей.

Ранее россиянам рассказали, как ведет себя комариный паразит в теле человека.

 
Теперь вы знаете
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
