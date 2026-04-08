Подделка накладных в туалете. Что нового в деле о задержанных в Венгрии украинских инкассаторах?

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ), сопровождавший перевозку через Венгрию крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывал на них накладные в общественном туалете. Об этом сообщила Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) и опубликовала подтверждающее видео.
«На записи бывший генерал-майор украинской разведки, руководивший транспортировкой денег, предположительно подделывает документы в туалете автозаправочной станции в период перевозки, в то время как его сообщники обсуждают коррупционные схемы с деньгами», — отметило ведомство.
В связи с этим NAV возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Следователи выяснили, что в бронированных инкассаторских машинах перевозились «только свежеотпечатанные банкноты (евро и доллары), которые ранее не были выпущены в обращение». Банкноты евро были выпущены Центробанком Италии.
В организации «украинского золотого конвоя», как охарактеризовало его ведомство, вместе с «Ощадбанком» участвовали польский и гибралтарский банки. Служба направила в генпрокуратуру предложение о выдаче европейского ордера на проведение расследования в отношении Австрии и Польши.
5 марта в Венгрии задержали семерых граждан Украины, в том числе генерала СБУ в отставке, которые перевозили на двух инкассаторских машинах $40 млн, €35 млн, а также золотые слитки общим весом 9 кг. Участников перевозки допросили в качестве свидетелей и отправили на Украину. Впоследствии банку вернули инкассаторские автомобили.
Однако изъятые деньги и ценности остались в Венгрии.
«Нормальная практика»
Тем временем «Ощадбанк» заявил о фальсификации обнародованной NAV видеозаписи. По информации украинского госбанка, видео было сделано год назад — 10 марта 2025-го и выкачано со смартфона одного из украинских инкассаторов при задержании.
«Были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза «коррупционные деньги». Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV», — утверждает «Ощадбанк».
В финансовом учреждении обратили внимание, что «необходимость распечатывать пакет документов в пути — нормальная практика», поскольку бригада инкассаторов выезжает раньше, чем контрагент банка подготовит средства.
«Во время этой поездки, 10 марта 2025 года, уже на маршруте произошла поломка инвертора. Поэтому бригада была вынуждена воспользоваться доступом к сети для печати документов на парковочной площадке», — объяснился украинский госбанк.
«Ощадбанк» заверил, что оригиналы документов, запечатленные на видео, имеются в наличии и содержат «соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины».
«Выбор парковочной площадки для доступа к электросети был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью трое суток) не пользуется отелями, авто оборудовано мобильными кроватями для ночевки», — добавили в банке.
Чьи деньги?
Конфискованные в Венгрии наличные могут принадлежать украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point, утверждает находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Куда и кому их везли — неизвестно сейчас. Перевозку курировал замглавы офиса президента Олег Татаров и СБУ, а [глава Нацбанка Украины Андрей] Пышный отвечал за техническую часть перевозки. То есть это деньги Зеленского», — отметил он в своем Telegram-канале.
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «из шкафа Зеленского вываливаются скелеты». По его словам, расследование показало, что «деньги текли не только с Запада на Украину, но и в обратном направлении».
«То есть из обедневшей Украины через Венгрию на Запад постоянно вывозились миллиарды долларов. Мы также знаем, что большая часть этих денег была переведена в США», — подчеркнул Орбан.
Зеленский «платит украинским золотом и долларами тем, кто готов поддержать войну Украины», добавил он.