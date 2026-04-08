Подделка накладных в туалете. Что нового в деле о задержанных в Венгрии украинских инкассаторах?

В Венгрии показали, как экс-генерал СБУ подделывал накладные в туалете

Венгрия обнародовала видеодоказательства по скандальному делу о задержании инкассаторов украинского «Ощадбанка» с золотом и наличными. Пока сообщники обсуждали детали нелегальных схем, их куратор — экс-генерал СБУ — подделывал сопроводительные документы прямо в общественном туалете. Однако банкиры рассказали свою версию событий.

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ), сопровождавший перевозку через Венгрию крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывал на них накладные в общественном туалете. Об этом сообщила Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) и опубликовала подтверждающее видео.

«На записи бывший генерал-майор украинской разведки, руководивший транспортировкой денег, предположительно подделывает документы в туалете автозаправочной станции в период перевозки, в то время как его сообщники обсуждают коррупционные схемы с деньгами», — отметило ведомство.

В связи с этим NAV возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Следователи выяснили, что в бронированных инкассаторских машинах перевозились «только свежеотпечатанные банкноты (евро и доллары), которые ранее не были выпущены в обращение» . Банкноты евро были выпущены Центробанком Италии.

В организации «украинского золотого конвоя», как охарактеризовало его ведомство, вместе с «Ощадбанком» участвовали польский и гибралтарский банки. Служба направила в генпрокуратуру предложение о выдаче европейского ордера на проведение расследования в отношении Австрии и Польши.

5 марта в Венгрии задержали семерых граждан Украины, в том числе генерала СБУ в отставке, которые перевозили на двух инкассаторских машинах $40 млн, €35 млн, а также золотые слитки общим весом 9 кг. Участников перевозки допросили в качестве свидетелей и отправили на Украину. Впоследствии банку вернули инкассаторские автомобили.

Однако изъятые деньги и ценности остались в Венгрии.

«Нормальная практика»

Тем временем «Ощадбанк» заявил о фальсификации обнародованной NAV видеозаписи. По информации украинского госбанка, видео было сделано год назад — 10 марта 2025-го и выкачано со смартфона одного из украинских инкассаторов при задержании.

«Были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза «коррупционные деньги». Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV», — утверждает «Ощадбанк».

В финансовом учреждении обратили внимание, что «необходимость распечатывать пакет документов в пути — нормальная практика» , поскольку бригада инкассаторов выезжает раньше, чем контрагент банка подготовит средства.

«Во время этой поездки, 10 марта 2025 года, уже на маршруте произошла поломка инвертора. Поэтому бригада была вынуждена воспользоваться доступом к сети для печати документов на парковочной площадке», — объяснился украинский госбанк.

«Ощадбанк» заверил, что оригиналы документов, запечатленные на видео, имеются в наличии и содержат «соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины».

«Выбор парковочной площадки для доступа к электросети был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью трое суток) не пользуется отелями, авто оборудовано мобильными кроватями для ночевки», — добавили в банке.

Чьи деньги?

Конфискованные в Венгрии наличные могут принадлежать украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point, утверждает находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Куда и кому их везли — неизвестно сейчас. Перевозку курировал замглавы офиса президента Олег Татаров и СБУ, а [глава Нацбанка Украины Андрей] Пышный отвечал за техническую часть перевозки. То есть это деньги Зеленского», — отметил он в своем Telegram-канале.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «из шкафа Зеленского вываливаются скелеты» . По его словам, расследование показало, что «деньги текли не только с Запада на Украину, но и в обратном направлении».

«То есть из обедневшей Украины через Венгрию на Запад постоянно вывозились миллиарды долларов. Мы также знаем, что большая часть этих денег была переведена в США», — подчеркнул Орбан.

Зеленский «платит украинским золотом и долларами тем, кто готов поддержать войну Украины», добавил он.