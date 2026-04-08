Ученый предупредил о малоизвестном эффекте алкоголя для мозга

Алкоголь может вызывать воспалительные процессы в организме и нарушать связь между кишечником и мозгом, что в итоге влияет на настроение, когнитивные функции и уровень тревожности. Об этом рассказал нейропсихофармаколог Имперского колледжа Лондона Зафар в беседе с The Guardian.

По словам специалиста, алкоголь действует на мозг комплексно, изменяя работу нескольких нейромедиаторов. Он снижает самоконтроль и одновременно усиливает ощущение расслабления и удовольствия, из-за чего многие воспринимают его как способ снять стресс.

Однако такие изменения сопровождаются менее очевидными физиологическими эффектами. Эксперт отметил, что спиртное может повышать проницаемость кишечника и провоцировать воспаление. Это нарушает работу так называемой оси «кишечник — мозг» — системы взаимодействия между пищеварительной и нервной системами, которая участвует в регуляции эмоций и поведения.

Кроме того, алкоголь способствует повышению уровня кортизола — гормона стресса. В результате у человека могут усиливаться тревожность, ухудшаться сон и общее психоэмоциональное состояние.

По словам Зафара, понимание этих механизмов важно для более осознанного отношения к употреблению алкоголя. Даже если кратковременно он вызывает чувство расслабления, в долгосрочной перспективе такие процессы могут негативно отражаться на работе мозга и эмоциональном состоянии.

