Зеленский рассказал, какие выводы должен сделать мир из конфликта в Иране

Европейские и другие страны должны сделать из ситуации на Ближнем Востоке выводы, касающиеся безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Не стоит проверять, что будет, если какой-то другой критический регион потеряет безопасность. Нужно действовать и взаимодействовать, чтобы безопасности добавлять», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что Украина готова работать со всеми партнерами для достижения этих целей.

Также Зеленский в посте отметил, что любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке «масштабируют вызовы» для экономики и стоимости жизни в каждой стране. Он подчеркнул и то, что при определении послевоенных условий на Ближнем Востоке должны быть учтены «интересы каждого народа».

Украинский президент в посте повторил предложение «ответить зеркально», если Россия прекратит удары по Украине, и отметил, что «прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей».

8 апреля Зеленский назвал перемирие на Ближнем Востоке правильным решением и подчеркнул, что Украина готова ответить зеркально на прекращение ударов со стороны России.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Также Трамп рассказал о согласии Тегерана разблокировать Ормузский пролив. При этом американский президент подчеркнул, что если достичь соглашения не удастся, то Вашингтон продолжит наносить удары по Ирану.

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «шантажистом» и «политическим спекулянтом».

 
