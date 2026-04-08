В Норвегии заявили, что Хайкин еще может сыграть на ЧМ-2026

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин еще может выступить в составе сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, у Хайкина все еще есть хорошие шансы попасть в состав на чемпионат мира, если он вовремя получит паспорт. Но то, что он не был доступен для вызова на матчи против Нидерландов и Швейцарии на прошлой неделе, усложняет задачу стать первым номером к старту турнира», — сказал Сальтведт.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Сальтведт заявил, что выдача паспорта Норвегии Хайкину затягивается.