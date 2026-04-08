Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

В Норвегии заявили, что Хайкин еще может сыграть на ЧМ-2026

Журналист Сальтведт: у Хайкина остаются шансы попасть в сборную Норвегии на ЧМ
Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин еще может выступить в составе сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, у Хайкина все еще есть хорошие шансы попасть в состав на чемпионат мира, если он вовремя получит паспорт. Но то, что он не был доступен для вызова на матчи против Нидерландов и Швейцарии на прошлой неделе, усложняет задачу стать первым номером к старту турнира», — сказал Сальтведт.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Сальтведт заявил, что выдача паспорта Норвегии Хайкину затягивается.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
