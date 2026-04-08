Стало известно о росте активности Британии в одном регионе и угрозе «теневому флоту» РФ

Великобритания наращивает военную активность в Арктике и угрожает захватом «теневому флоту» России. Об этом сообщает RT.

Как говорится в публикации, за последние шесть месяцев Соединенное Королевство резко активизировало разведку против РФ — под прицел попадают и российские военные корабли. Об этом свидетельствуют данные о полетах британских разведывательных самолетов. К примеру, борт с позывным «Глупыш» в конце 2025 года осуществлял наблюдение в районе Балтики, Калининграда и Финского залива.

Отмечается, что к воздушной разведке британцы намерены добавить и морскую слежку — создать группу противолодочных фрегатов, которая будет состоять из восьми кораблей от Британии и пяти — от Норвегии.

Как уточняется, ни один из этих кораблей пока не достроен. Разработка проекта ведется еще с конца 1990-х годов. Первый корабль планировали ввести в строй в 2020 году, но сроки сдвинулись до 2035-го. Парламент Соединенного Королевства оценивает один год задержки строительства в £233 млн. Причинами срыва сроков называют ошибки в планировании, нехватку кадров и COVID-19.

В конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военнослужащим и правоохранительным органам задерживать в водах Британии суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.

Как заявлял профессор австралийского университета Нового Южного Уэльса Дуглас Гилфойл, правительству Соединенного Королевства нужны более серьезные юридические основания для задержания судов. Например, ими могут стать санкции Совета Безопасности ООН, которых сейчас нет.

Ранее российский посол ответил на угрозы Британии о перехвате судов РФ словами о Черной Бороде.