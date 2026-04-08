Медведев отреагировал на нарушение перемирия на Ближнем Востоке

Перемирие на Ближнем Востоке было нарушено. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

Политик прокомментировал свой же более ранний пост, где высказывал сомнения в успешности нынешней остановки огня.

«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — говорится в публикации.

После начала объявленного президентом США двухнедельного перемирия Иран буквально на пару часов открыл судоходство по Ормузскому проливу, но потом вновь его заблокировал, когда Израиль нанес удары по Ливану.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран потребовал плату с каждого барреля нефти за ее провоз через Ормузский пролив.