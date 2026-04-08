В Израиле отменили ограничение на посещение святых мест в Иерусалиме с 9 апреля. Об этом рассказала полицейская пресс-служба, передает РИА Новости.

«В свете изменений указаний Командования службы тыла, начиная с завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что временное перемирие между Тегераном и Вашингтоном не распространяется на Ливан.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме назвали красную линию по Ирану.