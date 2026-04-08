«Спартак» пробился в финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» победил «Зенит» по пенальти и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в ответном матче 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет в 7:6. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом тайме арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол Луиса Энрике на Эсекьеле Барко. Аргентинский полузащитник «Спартака» сам подошел к отметке, но пробил по центру — вратарь Евгений Латышонок забрал мяч в руки.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с ЦСКА, который в другом полуфинале разгромил «Крылья Советов» (5:2). Финальный матч пройдет в период с 5 по 7 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Ранее «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче финала пути РПЛ Кубка России.