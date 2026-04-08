«Массовый ущерб». Более 100 тысяч подростков передали мошенникам аккаунты в Telegram

МВД: более 100 тысяч подростков сдают аферистам аккаунты в Telegram в аренду

МВД России фиксирует резкий рост вовлечения подростков в преступные схемы через Telegram. По официальным данным, более 100 тысяч несовершеннолетних передали свои аккаунты в мессенджере аферистам для работы мошеннических кол-центров. В ведомстве предупредили, что злоумышленники используют трехэтапную схему принуждения детей к противоправным действиям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В России более 100 тысяч подростков оказались вовлечены в криминальные схемы со сдачей в аренду личных аккаунтов в мессенджере Telegram, сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

По его словам, переданные аферистам аккаунты используются для организации работы мошеннических кол-центров.

«Ущерб здесь не только индивидуальный, но и массовый. Поэтому нам нужна не разрозненная реакция, а координация усилий по профилактике, которая остановит эту волну до того, как дети сломают себе жизнь», — цитирует Калинина ТАСС.

Он обратил внимание, что подростки таким образом становятся соучастниками преступления, и последующая за этим судимость фактически перечеркивает шансы на успешную карьеру.

«Заработай 1000 рублей за 5 минут — просто дай доступ к Telegram» — именно такое сообщение подростки могут увидеть в социальных сетях, предупредил Альянс по защите детей в цифровой среде. Мошенники, получив аккаунт ребенка, начнут от его имени «обманывать людей: просить в долг, кидать ссылки на «выигрыши», разводить на деньги».

По данным киберполиции, из 160 тысяч заблокированных за участие в подобных схемах номеров 80% — подростки.

Тем временем ситуацию осложняет развитие способов доставки опасного контента. Как сообщил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД России Антон Растащенов, злоумышленники активно используют нейросети.

«Они легко генерируют синтетический контент, который наши дети с трудом отличают от реальности. Именно через эту иллюзию ими манипулируют, разрушают психику и вовлекают в преступления», — рассказал он.

В текущих условиях МВД назвало критически важными два фактора: непрерывное просвещение и минимизация «цифрового следа» несовершеннолетних в сети.

В 2025 году подростки совершили более 8 тысяч противоправных деяний с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом в 2022 году было 4,8 тысячи таких преступлений, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

Трехэтапная схема

Мошенники воздействуют на несовершеннолетних с помощью трехэтапной схемы — «Приманка», «Вербовщик» и «Силовик», сообщил «Вестник киберполиции России».

На первом этапе происходит знакомство в соцсетях или мессенджерах, где подставное лицо выманивает у подростка личные данные, видео или геолокацию. Далее в диалог вступает второй участник, который, представляясь сотрудником украинских спецслужб, сообщает ребенку, что его персональная информация будет использована, и предлагает «сотрудничество» за деньги.

Финальный этап давления осуществляется от лица якобы сотрудников МВД или ФСБ, которые используют факт предыдущего контакта для запугивания и дальнейшего давления.

«Это наглядный пример того, как преступники запугивают подростков, изолируют их от близких и усиливают психологическое давление», — отметил «Вестник киберполиции».

В частности, ребенка могут обманом заставить перевести сбережения родителей преступникам, а затем шантажировать : скажут, что вернут все, если он устроит поджог или сфотографирует воинскую часть, предупредили эксперты.

Если подросток передавал банковскую карту, доступ к онлайн-банку, получал и переводил деньги по указанию третьих лиц или сдавал свои аккаунты в аренду, замалчивать ситуацию нельзя, подчеркнул «Вестник киберполиции».

«Самое правильное решение — незамедлительно обратиться в полицию. Закон предусматривает защиту несовершеннолетних и учитывает добровольный отказ от противоправной деятельности», — добавили специалисты.